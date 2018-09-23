بالصور.. على شرف المحافظ بلدية أضم تقيم احتفالاتها باليوم الوطني 88

حامد العمري(صدى):

أقامت بلدية محافظة أضم مساء أمس الأحد ، حفلاً بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني .

وقد بدأت التجهيزات واستقبال مدراء الاداراة الحكومية ، وعلى رأسهم سعادة محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب ، ومشائخ القبائل والأعيان والفرق المشاركة ، وذلك باستقبالهم في مبنى صالة الضيافة التابع للبلدية حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة .

وقدمت مأدبة عشاء للمشاركين ثم بعد ذلك تم التوجه لمقر الحفل بملعب البلدية ، والذي تم تجهيزه بالكامل من منصة وإنارات وصوتيات ، وما ذلك إلا ليظهر الحفل بالشكل اللائق بمناسبة اليوم الوطني .

بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ، ثم فقرات الحفل التي تكونت من القرآن الكريم ، تلاه كلمة الأهالي ، وكلمة الجهة المنظمة ، بعد ذلك استمع الجميع لكلمة المحافظ ، وتخلل الحفل قصائد بهذه المناسبة ، كما تم المشاركة باستعراض للخيول من مربط أحمس بجلية لصحابها سعود العفيفي ، وكذلك مربط الدار الحمراء لأبناء سعد العفيفي ، ثم اختتم الحفل البهيج بفلكلور شعبي للعرضة الجنوبية ، احتفالاً واحتفاء باليوم الوطني.

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم ، تعمل منذُ اسبوعين على تهيئة الشوارع والميادين بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، كما تم تزيين الشوراع بالعلم السعودي ، والإنارة بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، لإظهار هذه المناسبة الغالية على قلوبنا . وتتوجه البلدية بالشكر لكافة الفرق المشاركة وفريق العمل التنظيمي وكل من حضر لإحياء هذه الاحتفالية ، ومن منطلق الوطنية والواجب المجتمعي فإن بلدية محافظة أضم تسخر كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع .