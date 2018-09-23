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  3. بالصور.. على شرف المحافظ بلدية أضم تقيم احتفالاتها باليوم الوطني 88

بالصور.. على شرف المحافظ بلدية أضم تقيم احتفالاتها باليوم الوطني 88

بالصور.. على شرف المحافظ بلدية أضم تقيم احتفالاتها باليوم الوطني 88
حامد العمري(صدى):

أقامت بلدية محافظة أضم مساء أمس الأحد ، حفلاً بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني .

وقد بدأت التجهيزات واستقبال مدراء الاداراة الحكومية ، وعلى رأسهم سعادة محافظ أضم ناصر بن محمد بن حجاب ، ومشائخ القبائل والأعيان والفرق المشاركة ، وذلك باستقبالهم في مبنى صالة الضيافة التابع للبلدية حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة .

وقدمت مأدبة عشاء للمشاركين ثم بعد ذلك تم التوجه لمقر الحفل بملعب البلدية ، والذي تم تجهيزه بالكامل من منصة وإنارات وصوتيات ، وما ذلك إلا ليظهر الحفل بالشكل اللائق بمناسبة اليوم الوطني .

بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ، ثم فقرات الحفل التي تكونت من القرآن الكريم ، تلاه كلمة الأهالي ، وكلمة الجهة المنظمة ، بعد ذلك استمع الجميع لكلمة المحافظ ، وتخلل الحفل قصائد بهذه المناسبة ، كما تم المشاركة باستعراض للخيول من مربط أحمس بجلية لصحابها سعود العفيفي ، وكذلك مربط الدار الحمراء لأبناء سعد العفيفي ، ثم اختتم الحفل البهيج بفلكلور شعبي للعرضة الجنوبية ، احتفالاً واحتفاء باليوم الوطني.

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم ، تعمل منذُ اسبوعين على تهيئة الشوارع والميادين بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، كما تم تزيين الشوراع بالعلم السعودي ، والإنارة بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، لإظهار هذه المناسبة الغالية على قلوبنا . وتتوجه البلدية بالشكر لكافة الفرق المشاركة وفريق العمل التنظيمي وكل من حضر لإحياء هذه الاحتفالية ، ومن منطلق الوطنية والواجب المجتمعي فإن بلدية محافظة أضم تسخر كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع .

 


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