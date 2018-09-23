بالصور.. أمير منطقة الرياض يرعى احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الوطني الـ88

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، الذي أقيم في مسرح وزارة التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .

وقال سمو أمير منطقة الرياض : ” كل مناسبات الوطن غالية، وتتميز هذا المساء بالتعليم والشباب الذي فعلا يؤسس لمنطلق جديد لهذه النهضة المباركة ” .

وأضاف سموه : ” أحب أن أشكر معالي وزير التعليم وزملائه في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وأيضًا في جميع القطاعات على إبراز هذا الحفل وهذه المواطنة الصادقة بشكل سليم ، نحن نعتز بهذه الأعمال لأنها تؤسس في نفوس أبنائنا حب الوطن، ولذلك نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل كبير ونقدره تقديرًا كبيرًا باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وكل مواطن في منطقة الرياض ” .

وعن اللوحات الاستعراضية الاحتفالية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم الرياض ، قال سمو أمير المنطقة: ” أشعلوا المسرح وأسعدونا جميعًا وجعلوا من هذا المساء شعلة واضحة وظاهرة للعيان ” .

من جانبه، رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بسمو أمير المنطقة في كلمته بمناسبة الذكرى الـ(88) لليوم الوطني للمملكة، وقال: ” باسم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وباسم كافة منسوبي ومنسوبات التعليم في الوزارة وفي منطقة الرياض وباسم معلماتها ومعلميها وطالباتها وطلابها، نرحب بك يا صاحب السمو في حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم الوطن الثامن والثمانين وبتشريفك يا صاحب السمو ” .

وأضاف: إنّ أبناء هذا الوطن يدركون فضل الله وكرمه حين هيأ لهم الملك القائد المؤسس عبدالعزيز بن بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، فحفظ الله به الأمن، وتألفت القلوب، وتحققت الوحدة .

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أنّ ” المملكة اليوم تنطلق من مقوماتها الريادية والحضارية لريادة العالم الإسلامي، ولتكون دولة محورية مؤثرة في العالم، بل في الصف الأول في مجموعة دول العشرين. وإنا لنرجو في المستقبل وفوق ذلك وأكثر، تنمية وريادة وإنتاجية، بإذن الله ” .

وأشار الوهيبي إلى أنّ ” هذه المناسبة الغالية لهي فرصة لنا معشر التربويين نؤكد فيها نهج وزارة التعليم بقيادة ومتابعة من معالي وزيرها وعبر مؤسساتها وقياداتها ومناهجها وأنشطتها، على إعلاء وتعزيز قيم الانتماء للدين والوطن، والولاء للقيادة الرشيدة باعتبارهما أساسين من أسس التعليم القائم في مبدئه على إعداد المواطن الصالح المنتج والمحب لدينه ووطنه وقيادته، المدافع عنها بالنفس والمال والولد ” .

واشملتت المناسبة على الاصطفاف الكشفي ومعرض سيرة وطن والسلام الملكي وأوبريت العطاء.

ثم كرم سمو أمير منطقة الرياض المنظمين والرعاة ، ثم شارك سموه في العرضة السعودية .