فيصل بن بندر: نقدر احتفالية تعليم الرياض لأنها تؤسس في نفوس أبنائنا حب الوطن

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، مساء الأحد 13/ 1/ 1440 هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، الذي أقيم في مسرح وزارة التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض: ” كل مناسبات الوطن غالية، وتتميز هذا المساء بالتعليم والشباب الذي فعلا يؤسس لمنطلق جديد لهذه النهضة المباركة “.

وأضاف أمير المنطقة: ” أحب أن أشكر معالي وزير التعليم وزملائه في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وأيضًا في جميع القطاعات على إبراز هذا الحفل وهذه المواطنة الصادقة بشكل سليم.

نحن نعتز بهذه الأعمال لأنها تؤسس في نفوس أبنائنا حب الوطن، ولذلك نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل كبير ونقدره تقديرا كبيرا باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكل مواطن في منطقة الرياض “.

وعن اللوحات الاستعراضية الاحتفالية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم الرياض قال سمو أمير المنطقة: ” أشعلوا المسرح وأسعدونا جميعًا وجعلوا من هذا المساء شعلة واضحة وظاهرة للعيان “.

من جانبه، رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بسمو أمير المنطقة في كلمته بمناسبة الذكرى الـ(88) لليوم الوطني للمملكة، وقال: “باسم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم ومعالي نائبه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات التعليم في الوزارة وفي منطقة الرياض وباسم معلماتها ومعلميها وطالباتها وطلابها، نرحب بك يا صاحب السمو في حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم الوطن الثامن والثمانين ترحيبًا يبلغ عنان السماء عدد ما حمدنا الله على نعمة الوطن ونعمة الأمن والأمان وعدد الدعوات والصلوات وبحجم البسمات في وجوه الأبناء والبنات في فرحتهم بيوم وطنهم الغالي وبتشريفك يا صاحب السمو”.

وأضاف: “إنّ أبناء هذا الوطن يدركون بعمق كبير فضل الله وكرمه حين هيأ لهم الملك القائد المؤسس عبدالعزيز بن بن عبدالرحمن رحمه الله رحمة واسعة، فحفظ الله به الأمن، وتألفت القلوب، وتحققت الوحدة والتمت الحواضر والبوادي في تآلف وتآزر في منظومة قوية متجانسة، وجرت مصالح البلاد والعباد على استقامة ونور مبين”.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أنّ ” المملكة اليوم تنطلق من مقوماتها الريادية والحضارية لريادة العالم الإسلامي، ولتكون دولة محورية مؤثرة في العالم، بل في الصف الأول في مجموعة دول العشرين. وإنا لنرجو في المستقبل وفوق ذلك وأكثر، تنمية وريادة وإنتاجية، بإذن الله “.

وأشار الوهيبي إلى أنّ ” هذه المناسبة الغالية لهي فرصة لنا معشر التربويين نؤكد فيها نهج وزارة التعليم بقيادة ومتابعة من معالي وزيرها وعبر مؤسساتها وقياداتها ومناهجها وأنشطتها، على إعلاء وتعزيز قيم الانتماء للدين والوطن، والولاء للقيادة الرشيدة باعتبارهما أساسين من أسس التعليم القائم في مبدئه على إعداد المواطن الصالح المنتج والمحب لدينه ووطنه وقيادته، المدافع عنها بالنفس والمال والولد “.

هذا وشملت الفعاليات المقامة في مسرح وزارة استقبال وزير التعليم وأمير الرياض والاصطفاف الكشفي ومعرض سيرة وطن والسلام الملكي وأوبريت العطاء، إضافة إلى تكريم المنظمين والرعاة، تلاها تشريف أمير منطقة الرياض بالمشاركة في العرضة السعودية.