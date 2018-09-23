” هدف ” يتفاعل مع تساؤل خريجة عن الوظائف المتاحة بخلاف الكاشير

عادل الحربي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، مع تساؤل أحد المواطنات بشأن نوعية الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس والشهادات العليا، منتقدة تخصيص الوظائف الكبيرة للأجانب.

وقالت ” المواطنة ” في سؤالها: كلها كاشير وبائعون هل هذه الوظائف التي تدرجونها لخريجي البكالوريوس ومعهم شهادات؟ ، والوظائف الكبيرة التي تناسب تخصصهم يشغلها الأجانب.

وأجابت خدمة عملاء ” هدف ” : للبحث عن وظيفة يمكن زيارة مراكز طاقات للتوظيف، أو فرع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.