فريق اكسجين يزور الاطفال في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

سعيد العجل(صدى):

قام فريق اكسجين التطوعي بزيارة لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ، لقسم الاطفال بمناسبه اليوم الوطني .

وأتت الزيارة لمشاركة الأطفال المنومين بهذا الحدث والذكرى العظيمة لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .

وشملت الزيارة التعريف بتاريخ المملكة بصورة مبسطة للأطفال وتوزيع عدد من الهدايا وباقات الورود ، كما تم توزيع كتيبات لصحة وسلامة الطفل على أمهات الأطفال المنومين.

وفي ختام الزيارة شكر الفريق إدارة العلاقات العامة على إتاحتهم الزياره وتسهيل إجرائاتها والتي كان لها الأثر الفعّال في نفوس الأطفال وذويهم .