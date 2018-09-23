بالفيديو.. الألعاب النارية والبريق الأخضر يدويان في سماء المملكة احتفالًا باليوم الوطني الـ88

نايف السالم(صدى):

دوت أصوات الألعاب النارية وارتفع بريقها عاليًا، اليوم الأحد، لتضيء سماء المملكة إحتفالًا باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وفي الإطار ذاته شهد آلاف المواطنين بمحيط مركز الملك ” عبدالله ” المالي في العاصمة الرياض الاستمتاع بتمازج الأصوات والألوان في سيمفونية مذهلة، حيث بدأت فعالية ” البريق الأخضر ” مع الفنان العالمي ” جان ميشال ” والتي استُخدم فيها أحدث التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، ويعد هذا الحدث هو أول فعالية للموسيقى الإلكترونية تشهدها المملكة، ويتميز باستخدامه للطاقة المتجددة من خلال نظام الألواح الشمسية، وهو ما يعزّز توجهات المملكة في استخدام الطاقة المتجدّدة.