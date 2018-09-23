نشر : منذ 1 ساعة 378 3 فيديوهات متنوعة شاهد .. ماذا يعني اليوم الوطني للأمير بدر بن عبدالمحسن الوسوم:السعودية
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 42 دقيقة
البدر😘 لك شوق و وحشه
اشتقنا لقصايدك و وحشتنا شوفتك
شاعر مبدع في هندسة الكلمة وعذبها وشجنها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31778 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يسعدك
دايل السيف وبدر بن عبدالمحسن اصحاب شعر راقي
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4055 ] نشر منذ 19 دقيقة
ابعتذر عن كل شئ إلا الهوى
ما للهوى عندي عذر
ابعتذر عن كل شئ إلا الجراح
ما للجراح إلا الصبر
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ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْهَوَى
مَا لِلْهَوَى عِنْدي عُذُر
ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْجرَاحَ
مَا لِلْجرَاحِ إلا الصَّبِرَ
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إن ضايقك اني على بابك أمرّ
في ليلة ألم في ليلة الم
واني على دربك مشيت عمري وانا
قلبي القدم قلبي القدم
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إِنْ ضَايَقَكَ اني عَلَى بَابِكَ أَمَرّ
فِي لَيْلَةٍ أَلَمْ فِي لَيْلَةٍ اِلْمِ
وَانِي عَلَى دَرْبِكَ مُشِّيَتْ عُمَرِيٌّ وَأَنَا
قُلَّبُي الْقَدَمِ قُلَّبي الْقَدَمِ
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ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْهَوَى
مَا لِلْهَوَى عِنْدي عُذُر
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اتصدقي ما اخترت انا أحبك
ما احد يحب اللي يبيه
اتصدقي مَا اِخْتَرْتِ أَنَا أُحِبُّكَ
مَا اُحْدُ يُحَبُّ اللِّي يبيه
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ياحبي المر العذب