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  3. شاهد .. ماذا يعني اليوم الوطني للأمير بدر بن عبدالمحسن

شاهد .. ماذا يعني اليوم الوطني للأمير بدر بن عبدالمحسن




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 42 دقيقة

البدر😘 لك شوق و وحشه
اشتقنا لقصايدك و وحشتنا شوفتك
شاعر مبدع في هندسة الكلمة وعذبها وشجنها

[ عدد التعليقات: 31778 ] نشر منذ 33 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يسعدك
دايل السيف وبدر بن عبدالمحسن اصحاب شعر راقي

[ عدد التعليقات: 4055 ] نشر منذ 19 دقيقة

ابعتذر عن كل شئ إلا الهوى

ما للهوى عندي عذر

ابعتذر عن كل شئ إلا الجراح

ما للجراح إلا الصبر

**************

ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْهَوَى

مَا لِلْهَوَى عِنْدي عُذُر

ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْجرَاحَ

مَا لِلْجرَاحِ إلا الصَّبِرَ

**************
إن ضايقك اني على بابك أمرّ

في ليلة ألم في ليلة الم

واني على دربك مشيت عمري وانا

قلبي القدم قلبي القدم

**************
إِنْ ضَايَقَكَ اني عَلَى بَابِكَ أَمَرّ

فِي لَيْلَةٍ أَلَمْ فِي لَيْلَةٍ اِلْمِ

وَانِي عَلَى دَرْبِكَ مُشِّيَتْ عُمَرِيٌّ وَأَنَا

قُلَّبُي الْقَدَمِ قُلَّبي الْقَدَمِ

**************

ابعتذر عَنْ كُلَّ شئ إلا الْهَوَى

مَا لِلْهَوَى عِنْدي عُذُر

**************

اتصدقي ما اخترت انا أحبك

ما احد يحب اللي يبيه

اتصدقي مَا اِخْتَرْتِ أَنَا أُحِبُّكَ

مَا اُحْدُ يُحَبُّ اللِّي يبيه

**************

ياحبي المر العذب

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