الشهراني: قفزات عالية و إنجازات لافتة تحققت في عهد الملك سلمان

علي القرني(صدى):

أكد مشرف محطة الخطوط السعودية التنفيذي بمطار بيشة شريع الشهراني أن الاحتفال اليوم الوطني احتفالا بالإنجازات والقفزات العالية واللافتة التي تحققت في عهدي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان-يرعاهما الله- وهي مناسبة عظيمة نحتفل بها كل عام لنستذكر أيضا العظات والعبر والجهود الكبيرة التي بذلها الملك المؤسس عبد العزيز-رحمه الله- الذي جاهد لتوحيد هذه الكيان العظيم الذي نفخر به جميعا.

وقال الشهراني إن ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين جاءت هذه المرة وهي حمل في طياتها بعدا خاصا، يتمثل في تحقيق المزيد من الإنجازات اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وفقا لما تضمنته رؤية المملكة2030 التي ابتكرت مصادر دخل جيدة ومبتكرة لا تعتمد على النفط كمصدر واحد لتغذية الاقتصاد الوطني، وهذا ما يميز عهد الملك سلمان-أطال الله ومد في أيامه.

وزاد: لقد أثبت سمو ولي العهد –حفظه الله- وهو يشرف بصورة شخصية على تنفيذ رؤية المملكة2030 تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين-يرعاه الله- أثبت مدى ما يتمتع به من بعد نظر ونظرة مستقبلية نافذة، فها هو الشعب السعودي يرى في كل يوم مشروع يطلق وإنجازات تتحقق، في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الشهراني أنه لا غرابة في أن نشهد بلادنا الحبيبة هذا التلاحم الفريد في نوعه بين القيادة والشعب وأن تعم الاحتفالات العفوية والرسمية جميع مدن ومحافظات المملكة، حيث جدد الشعب السعودي عبرها وبمختلف فئاته ومؤسساته المدنية الولاء والطاعة والبيعة لولاة أمرنا –حفظهم الله ورعاهم- على رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-يحفظهما ويرعاهما الله-.

وأضاف: ليس ذلك في حسب، بل الإنجازات في عهد الملك سلمان الزاهر النطاق المحلي لتصل بالمملكة إلى إنجازات إقليمية ودولية، فرأينا كيف أصبحت مملكتنا الحبيبة محورا للقرار الدولي ومنطلقا لانعقاد القمم والمحافل الدولية وكان أخرها انعقاد ثلاثة قمم دولية، بمشاركة دول لها وزنها العالمي ، على رأسها الولايات المتحدة وكذلك دول عربية شقيقة وأوروبية وأسيوية وإفريقية.

وهذا يدل على مدى المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة، كما يدل أيضا على تمتعها بالأمن والأمان والاستقرار، لأن مثل هذه القمم الدولية لا تنعقد في دولة بها عدم استقرار أو اضطرابات، حيث كانت ومازالت ممكتنا الحبيبة بعيدة كل البعد عن الاضطرابات والقلاقل الإقليمية والدولية، وهذا أكثر ما يميز مملكتنا الحبيبة.

وتمنى مشرف محطة الخطوط السعودية التنفيذي بمطار بيشة شريع الشهراني في ختام حديثه أن يشهد الوطن مزيدا من الإنجازات في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين-رعاهما الله، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.