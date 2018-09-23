صناعي جدة :يقدم دورات مجانية بمعرضها أتقن مهارتك لأفراد المجتمع

طلال الغامدي(صدى):

برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وبتوجيه من مدير المعهد الصناعي الثانوي بجدة، أفتتح معرض أتقن مهارتك بمقر السلام مول بجدة خلال الفترة من ١٣-١٥ /١ / ١٤٤٠.

حيث احتوى المعرض العديد من الدورات المهنية والتقنية لزوار المعرض بكل من ( التصوير الضوئي، والطباعة الحرارية، والكهرباء، والسيارات ، والحاسب الآلي، وصيانة الجوال، والإنتاج ” الرواشين” ودورات بالثقافة المهنية ومهارات الرسم والتلوين.

حيث يهدف المعرض إلى تعريف المجتمع بقطاع التدريب التقني والمهني من خلال تعزيز الصورة الذهنية لما تقدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دورات وبرامج للمجتمع، وتعريفهم بإنجازات المؤسسة بتخريج كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل، ومبادراتها المجتمعية من خلال الأعمال التطوعية، وإبراز الكوادر الوطنية وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ومن جانبه أكد مدير المعهد المهندس سعيد عبدالقادر الغامدي بأن مشاركة المعهد بمعرض ” أتقن مهارتك ” ماهي إلى لزيادة توعية المجتمع وتثقيفه وتحديد هوايات وميول الشباب الراغبين بالالتحاق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ناحية أخرى تعريفهم بابرز التخصصات التدريبية التي تقدمها المؤسسة للمعاهد الصناعية الثانوية على مستوى المملكة.

بالإضافة إلى تفاعل الجمهور بإرسال العديد من رسائل الحب والتقدير لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي ورسائل وفاء وتقدير لشهداء الواجب

صرح بذلك مشرف العلاقات العامة والإعلام بالمعهد عيد مرعي الغامدي.