بالفيديو..القنصل الأمريكية بالظهران تغني ” مرت سنة ” بمناسبة اليوم الوطني الـ88

عادل الحربي (صدى):

هنّأت القنصل الأمريكية بالظهران، راتشنا كورهونن، المملكة باليوم الوطني للمملكة الـ 88، قائلة متشوقة بلهفة لاحتفالات هذا العام باليوم الوطني.

وظهرت القنصل الأمريكية في الظهران في مقطع فيديو وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر قالت فيه: “عندما وصلت إلى هنا ” لظهران ” العام الماضي كان الاحتفال باليوم الوطني بعد وصولي مباشرة.

.

وقالت القنصل الأمريكية في الظهران: إن منذ وصولي بعد شهر قمت بزيارة الأحساء وإذا بي أقع في غرامها، كما إنني أحببت تناول الجريش وتمور الأحساء، كما تناولت أمس بعض من تمر شيشي الأحساء.

وأعربت القنصل الأمريكية بالظهران عن حبها لأغنية الفنانين “عبدالمجيد عبدالله” و”محمد عبده”، لترددها بصوتها بمناسبة مرور عام على تكليفها بالعمل القنصل الأمريكي في الظهران: مرت سنة والعين يعشقها السهر.. ومرت سنة والشوق باقي ما انمحى.