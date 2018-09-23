الجوازات توضح طريقة منح تأشيرة خروج نهائية لمرافقين خارج المملكة
أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة منح تأشيرة خروج نهائية لمرافقين خارج البلاد ولديهم تأشيرة خروج وعودة.
ووجه مواطن استفسار عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في ” تويتر” تضمن: ” أريد إصدار خروج نهائي للتابعين علما انهم خارج البلاد بتأشيرة خروج وعودة وغير ممكن عودتهم للبلاد ، كيف لو سمحت؟”.
ورد الجوازات على الاستفسار قائلا: ” يمكن لربّ الأسرة أن يمنح تأشيرة نهائي والمرافقين خارج المملكة ولديهم تأشيرة خروج وعودة حيث تتحول تلقائيًا العودة لنهائي “.
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