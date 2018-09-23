الجوازات توضح طريقة منح تأشيرة خروج نهائية لمرافقين خارج المملكة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة منح تأشيرة خروج نهائية لمرافقين خارج البلاد ولديهم تأشيرة خروج وعودة.

ووجه مواطن استفسار عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في ” تويتر” تضمن: ” ‏‎أريد إصدار خروج نهائي للتابعين علما انهم خارج البلاد بتأشيرة خروج وعودة وغير ممكن عودتهم للبلاد ، كيف لو سمحت؟”.

ورد الجوازات على الاستفسار قائلا: ‏‎” يمكن لربّ الأسرة أن يمنح تأشيرة نهائي والمرافقين خارج المملكة ولديهم تأشيرة خروج وعودة حيث تتحول تلقائيًا العودة لنهائي “.