بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق النصر، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمباراة التعاون المقرر عقدها مساء غدًا الإثنين على ملعب ” الملز ” ، ضمن الجولة الرابعة بمنافسات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين .

والتقى مدرب الفريق ” كارينيو ” مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات، والتي بدأت بالتركيز على الجوانب اللياقية الترفيهية، وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها الفريق التدريبات.

وانضم اللاعبين بعد نهاية التدريبات لمعسكر الفريق استعدادًا لمباراة التعاون غدًا الإثنين.