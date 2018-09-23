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بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون

بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون
نواف السالم(صدى):

اختتم فريق النصر، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمباراة التعاون المقرر عقدها مساء غدًا الإثنين على ملعب ” الملز ” ، ضمن الجولة الرابعة بمنافسات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين .

والتقى مدرب الفريق ” كارينيو ” مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات، والتي بدأت بالتركيز على الجوانب اللياقية الترفيهية، وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها الفريق التدريبات.

وانضم اللاعبين بعد نهاية التدريبات لمعسكر الفريق استعدادًا لمباراة التعاون غدًا الإثنين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة

إذا كان الحكام من نفس النمونه حقت المباريتين الماضيتين لا يتعبون نفسهم لاعبي الفقر ويتمرنون

النتيجة في المخباه حسبي الله على اللي حاس الرياضة النزيهه

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