بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون
اختتم فريق النصر، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمباراة التعاون المقرر عقدها مساء غدًا الإثنين على ملعب ” الملز ” ، ضمن الجولة الرابعة بمنافسات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين .
والتقى مدرب الفريق ” كارينيو ” مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات، والتي بدأت بالتركيز على الجوانب اللياقية الترفيهية، وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها الفريق التدريبات.
وانضم اللاعبين بعد نهاية التدريبات لمعسكر الفريق استعدادًا لمباراة التعاون غدًا الإثنين.
#فيديو_النصر 🎥||#العالمي يختتم تدريباته استعداداً لمباراة #النصر_التعاون غداً الأثنينhttps://t.co/ijQc6lTrXv pic.twitter.com/QvKNgXF1Zd
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 23, 2018
مهراجا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
إذا كان الحكام من نفس النمونه حقت المباريتين الماضيتين لا يتعبون نفسهم لاعبي الفقر ويتمرنون
النتيجة في المخباه حسبي الله على اللي حاس الرياضة النزيهه