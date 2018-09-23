رئيس المحكمة التجارية بالدمام يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

رفع رئيس المحكمة التجارية بالدمام فضيلة الشيخ د . فهد بن عبدالرحمن الحمام التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة.

وأوضح الشيخ الحمام أن أبناء هذا الوطن الكريم ينتظرون مناسبةً تاريخيةً سعيدة تم فيها جمع الشمل تحت راية التوحيد وتحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها تعزيز لمشاعر الحبّ والولاء لولاة الأمر وقيم الانتماء لهذا الوطن .

وأشار إلى أن الـ 88 عاماً مضت في مسيرة بناء بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه – وتعاهد عليها أبناؤه من بعده, فنحمده تعالى أن منّ علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان في ظل حكومتنا الرشيدة التي أسسها ووحد كيانها جلالته طيب الله ثراه, و تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجدد في هذه الذكرى معاني الود و الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم على جميع الأصعدة. ولنا في نجاح حج هذا العام المبهر خير نموذج، وأجدد في هذه المناسبة التأكيد على أن يكون الشعب السعودي لحمة واحدة ويداً واحده تحت قيادة ولاة أمورنا،كما أوصي نفسي والجميع بعدم التفرق والاختلاف والبعد كل البعد عن التحزب والحزبيات امتثالاً لقوله تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ).

وفي ختام تصريحه سأل الشيخ الحمام الله أن يديم أمننا، ويحفظ حكامنا وولاة أمرنا، إنه سميع مجيب.