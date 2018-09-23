الأحوال المدنية تجيب على استفسار مواطن بشأن إمكانية تعديل آخر مؤهل علمي حصل عليه

عادل الحربي (صدى):

كشفت الأحوال المدنية عن مدى إمكانية تعديل آخر موعد علمي، وتغييره في حال كان مسجل في ساعد أو جدارة، ، مبينة إنه يمكن التعديل من خلال أي مكتب للأحوال بشهادة المؤهل.

جاء ذلك ردا على تساءل مواطن في تغريدة عبر حساب الرسمي العناية بالعملاء التابع للاحوال المدنية في ” تويتر ” تضمن : ” كثر الكلام حول موضوع تغيير المؤهل العلمي بالأحوال المدنية اذا كنت مسجل في ساعد او جدارة هل هذا الموضوع صحيح ؟ وهل تغيير المؤهل العلمي ( إن كنت ثانوي أو جامعي ) موجود بالأحوال المدنية ؟ نرجوا الإفادة ” .

وتفاعل الحساب الرسمي للعناية بالعملاء مع التغريدة قائلا: ” ‏‎‎قم بزيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تعديل بياناتك وأرفق آخر مؤهل حصلت عليه “.