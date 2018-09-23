الأحوال المدنية تجيب على استفسار مواطن بشأن إمكانية تعديل آخر مؤهل علمي حصل عليه
كشفت الأحوال المدنية عن مدى إمكانية تعديل آخر موعد علمي، وتغييره في حال كان مسجل في ساعد أو جدارة، ، مبينة إنه يمكن التعديل من خلال أي مكتب للأحوال بشهادة المؤهل.
جاء ذلك ردا على تساءل مواطن في تغريدة عبر حساب الرسمي العناية بالعملاء التابع للاحوال المدنية في ” تويتر ” تضمن : ” كثر الكلام حول موضوع تغيير المؤهل العلمي بالأحوال المدنية اذا كنت مسجل في ساعد او جدارة هل هذا الموضوع صحيح ؟ وهل تغيير المؤهل العلمي ( إن كنت ثانوي أو جامعي ) موجود بالأحوال المدنية ؟ نرجوا الإفادة ” .
وتفاعل الحساب الرسمي للعناية بالعملاء مع التغريدة قائلا: ” قم بزيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تعديل بياناتك وأرفق آخر مؤهل حصلت عليه “.
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