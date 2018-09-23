المهندس الملا: المملكة .. آفاق جديدة في العالم

سعيد العجل(صدى):

كلمة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

في اليوم 23 من شهر سبتمبر الأول من الميزان كل عام , تحل ذكرى يومنا الوطني الذي غير ملامح وتاريخ الجزيرة العربية بعد رحلة جهاد أعلن فيها مؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – توحيد المملكة العربية السعودية, على دستور كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه واله وصحبه وسلم ورسالتها إعلاء كلمة الحق وخدمة الدين وغايتها تحقيق الخير والنماء وبسط الأمن والاستقرار .

المملكة العربية السعودية وطن الوحي والمجد والسلام والإسلام , منارة الهدى, تحظى بمواقع استراتيجية دينياً واقتصادياً وثقافياً, تسير بخطى متفائلة وسياسة ثابته معتمدة على أبنائها في صناعة مستقبل مبهر في ظل قيادة حكمية, والذكرى الـ 88 لتوحيد هذا الكيان العملاق غالية على قلب كل مواطن , آمنوا بأن وحدة هذا الكيان أساس رئيسي في العطاء والبناء .

وفي هذا العام وكل عام مضى نستذكر بسالة الملك المؤسس والدور الذي قام به – طيب الله ثراه – في تكوين كيان شامخ ومن بعده أبناءه الملوك – رحمهم الله – وواجب علينا أن نظهر حجم التنمية التي تحظى بها المملكة في كل القطاعات وما كانت عليه قبل التوحيد وما آلت إليه في عهدنا الحاضر, كل ذلك يشعرنا بعمق الانتماء وعمق شعور الفخر والحب الذي يرتبط بهذه الأرض .

واليوم نحن في عهد جديد, ومستقبل مشرق يحمل في طياته مشاريع وبرامج مستقبلية ضمن رؤية المملكة 2030 تصنع لهذه البلاد آفاق جديدة تضاهي كبرى دول العالم, وعلينا شحن الهمم والعقول بالفخر والمجد والأمل والطموحات , حيث أن لدينا إرادة قوية وشعباً النسبة الأكبر منه قوة شبابية يمثلون 70 بالمائة من إجمالي أكثر من 20 مليون مواطن, ولعلي أعرج على ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظه الله كل عناصر النجاح موجودة داخل المملكة , الإدارة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية, لدينا فرصة لننتقل إلى جيل جديد وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي, اليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول بالمملكة ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم ” , وهذه رسالة لكل مواطن بأن المستقبل مشرق وواعد والطموحات كبيرة ولن يصنع المجد والعلياء لهذا الوطن إلا أبناءه.

وختاماً .. في عهدنا الزاهر لدينا طموحات وآمال وبرامج ومشاريع صنعتها الإرادة القوية للقيادة الحكمية تطمح أن يساهم كل مواطن في صناعة بصمة لهذا الوطن حول العالم .