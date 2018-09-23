مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يحتفل باليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

‏‎احتفل مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمنطقة الرياض، باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، منذ توحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، حيث تزينت جميع أقسام المستشفى بالأعلام والبالونات والورود التي تعبر عن الحب والانتماء للوطن .

وفي التفاصيل، تشارك منسوبو المستشفى والمرضى والمراجعون الفرحة وتم تبادل الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية تعبيراً عن الولاء لهذا الوطن وترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الأطفال المنوّمين.

‏ ‎ومن ناحيته، أوضح مدير المستشفى بالانابه الدكتور عايض بن محمد القرني أن إدارة المستشفى سعدت بمشاركة منسوبي المستشفى والمرضى المنومين والمراجعين فرحتهم في يوم الوطن. وذكر القرني أن هذه اللحمة بين المواطنين والمقيمين وقيادتهم الرشيدة في هذا البلد المعطاء خير رد على أعداء هذا الوطن.

وختم بالدعاء أن يديم الله نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار لوطننا الغالي سائلاً المولى أن يحفظ وطننا من شر الأشرار وكيد الأعداء.