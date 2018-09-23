بالفيديو.. خلية نحل تستوطن سقف إحدى المستشفيات
تداولت وسائل إعلام، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح استيطان خلية ضخمة من النحل سقف أحد المستشفيات على مدار سنوات ليتحول إلى منحلة يقطر منها العسل.
وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، وجود ألواح كبيرة من أقراص العسل في سقف مستشفى ” فولبورن ” بمدينة كامبريدج البريطانية مغطاة بعشرات الآلاف من النحل، وبالتحديد بقسم كبار الموظفين الذين تنبهوا للأمر بعد تحليق الحشرات داخل وخارج المبنى.
وأوضحت ” المستشفي ” أن خبراء من جمعية متخصصة في النحل اكتشفوا وجود خلية كاملة بمجرد أن أزاحوا إحدى لوحات السقف، وبدأ العسل يتسرب من الفجوة التي كشفت عن منحلة ضخمة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 2 ساعتين
وينها ذا المستشفى
ودي أتنوم فيها أسبوووووع😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11311 ] نشر منذ 2 ساعتين
خــذني مَعَــك يخــــوي ســــــــــعد .
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ههههههههههههه.🍯🐝🍯🐝🍯🐝🍯😋😋😋.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعال بس لاتجيب اللهو البريء معك
أخاااااف يشفط السقف كله
تخيل الطيارة في السماء والسقف كنه عفش مربوط على سقفها😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31778 ] نشر منذ 1 ساعة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31778 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش حكاية العسل. من امس. وانا في اخبار العسل وعروض العسل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2030 ] نشر منذ 1 ساعة
هناك رابط بين المستشفى والخلية؟؟ وهو التداوي والتشافي!!
يقول تعالى : (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهُ فيه شفاء للناس).
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31778 ] نشر منذ 1 ساعة
صح.اخي واضح
دااااام عزك ياوطن💚🇸🇦💚قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 1 ساعة
والله العسسسسسسسل هذا الي قاعد
يرقص قداااامي الحين
ويتمايل ومييييل بقلبي معه🏃♀️💃
ي عيال
لحقو علي🧟♂️
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54579 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه ,,
,, صدقت يااخ واضح وصريح ..
,, الرابط بينهما قوي وقوي جداً ..
,, جبتها صح لاهنت ,,
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 1 ساعة
يويييييييييييلي
ويلااااااااااااااه😰
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11311 ] نشر منذ 53 دقيقة
قوللـي وينك فيه يخوي ســـــــعد وأنا أجــي ألحــق عــــــلاك .
.
ترانــي بالخَـــط ألســـريع مَهــنى ســاهـر ولا ماهــر ولاتِفاتيش .📷🚔.
ولد الديره[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 41 دقيقة
إذا بليتم فاستتروا انت قاعد تجاهر بالمعصية
لعن الله الزناة كم احتقرهم
الحين كل الشباب عرفوك على حقيقتك
انت كنت تنصح وتحذر من الفساد والاختلاط
وسبحان الله اللي فضحت نفسك بلسانك
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 20 دقيقة
أستعجل بس تكفى يراع الددسن
حط روتانا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 16 دقيقة
الزوج الو:
وين الشاهي عجزت أدور مالقيته😠
الزوجة:
أنتم الرجاب عمركم ماتلقون شي
الشاهي موجود قدامك باالمطبخ بدرج البهارات بعلبةالكاكاو الي غطاها أزرق ومكتوب عليةملح!!!!!😮
وبشر الصابرين😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34488 ] نشر منذ 11 دقيقة
تصحيح*#الرجال#*
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂