بالفيديو.. خلية نحل تستوطن سقف إحدى المستشفيات

لندن(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح استيطان خلية ضخمة من النحل سقف أحد المستشفيات على مدار سنوات ليتحول إلى منحلة يقطر منها العسل.

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، وجود ألواح كبيرة من أقراص العسل في سقف مستشفى ” فولبورن ” بمدينة كامبريدج البريطانية مغطاة بعشرات الآلاف من النحل، وبالتحديد بقسم كبار الموظفين الذين تنبهوا للأمر بعد تحليق الحشرات داخل وخارج المبنى.

وأوضحت ” المستشفي ” أن خبراء من جمعية متخصصة في النحل اكتشفوا وجود خلية كاملة بمجرد أن أزاحوا إحدى لوحات السقف، وبدأ العسل يتسرب من الفجوة التي كشفت عن منحلة ضخمة.