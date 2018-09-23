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الجمارك توضح شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة للمملكة

الجمارك توضح شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة للمملكة
نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمارك، اليوم الأحد، شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المملكة، مؤكدة أنه يسمح بدخولها في حالة وجود جواز سفر – شهادة صحية من بلد المنشأ.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : اخواني في الجمارك السعودية ،، بعد التحية و السلام ،، انا موجود الان في باريس ولدي كلب خاص بي ارغب في اصطحابه معي للسعودية جدة معه كرت تطعيم حديث + شهادة صحية تشهد بخلوه من الامراض ، الكلب من نوع كينج شارلز كلب بيت صغير، هل هذا يكفي لدخوله ؟.

وردت الجمارك قائلة : مرحباً بك، يُسمح بدخوله بشرط وجود جواز سفر – شهادة صحية من بلد المنشأ، ويتم فسحه بعد التأكد من قبل ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنفذ.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

قواز سفر يعني قنسيه….؟
طب ممكن يكون سوري شبيح متقنس فرنسي…؟

[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 2 ساعتين

السؤال كيف يعرفون انه نفس الحيوان
حتى لو كان معه جواز سفر
يعني له بصمه ولا صورته تكفي 😂

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