الجمارك توضح شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة للمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمارك، اليوم الأحد، شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المملكة، مؤكدة أنه يسمح بدخولها في حالة وجود جواز سفر – شهادة صحية من بلد المنشأ.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : اخواني في الجمارك السعودية ،، بعد التحية و السلام ،، انا موجود الان في باريس ولدي كلب خاص بي ارغب في اصطحابه معي للسعودية جدة معه كرت تطعيم حديث + شهادة صحية تشهد بخلوه من الامراض ، الكلب من نوع كينج شارلز كلب بيت صغير، هل هذا يكفي لدخوله ؟.

وردت الجمارك قائلة : مرحباً بك، يُسمح بدخوله بشرط وجود جواز سفر – شهادة صحية من بلد المنشأ، ويتم فسحه بعد التأكد من قبل ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنفذ.