محمد بن فيصل يعلق على فوز الوحدة في مباراتها مع الرائد.. وخيمي يرد

طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، على الفوز الكبير الذي حققه الوحدة، على فريق الرائد، ضمن منافسة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار.

وقال بن فيصل، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، أن الوحدة، قدم أداء ممتع، أمام الرائد، لافتًا إلى أنه بهذا الفوز فأن إثارة الدوري، تزداد أكثر.

وأضاف رئيس الهلال، أن نظيره في الوحدة، حاتم خيمي، يستحق كل خير، وأن يواصل فريقه النتائج الإيجابية، باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين له.

فيما شكر خيمي، الأمير محمد بن فيصل على رسالته، واصفًا إياه بأفضل رئيس مر على نادي الهلال، عبر التاريخ.

وكان الوحدة قد حقق انتصارًا كبيرًا، بأربعة أهداف مقابل واحد، على فريق الرائد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.