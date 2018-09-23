تفاعل رواد التواصل مع صورة طفل يداوم على الحضور للمسجد مبكرًا يوم الجمعة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

نالت صورة إلتقطها أحد المغردين ونشرها اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وعلق عليها أن الطفل يتواجد في المسجد كل يوم جمعة منذ الساعة العاشرة صباحًا لتلاوة القرآن.

ومن جانبه أشاد عدد كبير من المغردين، بسلوك الطفل وحرصه على مداومة الحضور مبكرًا كل جمعة، وثمنوا حرصه على التواجد دائمًا في الصف الأول وقراءة القرآن بانتظام.