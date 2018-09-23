” الجهني ” : انخفاض درجات الحرارة ليلاً لتصل حول العشرين درجة

علي القحطاني(صدى):

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني؛ بنهاية الصيف فلكياً لهذا العام 2018، انخفاض درجات الحرارة خاصة ليلاً لتصل حول العشرين درجة في شمال البلاد وتعتدل نهاراً ولا تتجاوز الثلاثين درجة مع نهاية شهر محرم.

وأكد على أن المنخفضات الممطرة تسجل تقدماً كبيراً نحو شمال أفريقيا عابرة حوض البحر المتوسط لتصل إلى الجزيرة معلنة بداية موسم الأمطار والخيرات بمشيئة الله .

وأوضح ” الجهني ” أن ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار توافق اليوم الأحد 23 سبتمبر وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن يوم غدٍ الاثنين يُصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية.