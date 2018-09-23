كلمة العقيد ” خالد بن أحمد مسلم الغبان ” بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

سعيد العجل(صدى):

تمر بنا ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثامن والثمانون ونحن نمتلئ بالفخر والعزة لما تحقق على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود (رحمه الله) من لم الشتات وتوحيد البلاد على اساس من الوحدة والتمسك بالدين الاسلامي الحنيف ومن بعده ابنائه البررة رحمهم الله جميعاً وها نحن الان في في عهد الملك سلمان الحزم والعزم (حفظه الله ) نعيش في ازهى العصور وما نشاهده من تطور ونهضة لما فيه رفعة المواطن ورغد عيشه ماضين الى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي يقف ورائها بكل حنكة واقتدار الامير محمد بن سلمان ولي العهد الذي لا يدخر من جهده ووقته في خدمة الوطن والمواطن والنهوض بالمملكة في شتى المجالات .

وكرجال الامن نشعر بالعز والكرامة ونحن نحمي هذا الوطن الغالي الذي يحتضن اطهر البقاع المقدسة والذود عن حدوده تحت قيادة حكيمة حتى اضحت المملكة مضرب المثل في الامن والامان ولله الحمد والمنة وكل عام والوطن بخير .