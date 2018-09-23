إدارات سجون المناطق تقيم حفلات في مناطق المملكة كافة احتفالاً باليوم الوطني الـ88

سعيد العجل(صدى):

حتفى نزلاء ونزيلات الإصلاحيات والسجون في مناطق المملكة كافة باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانون ، وعبروا عن مشاعرهم تجاه مليكهم ووطنهم بمشاركة ذويهم وأقاربهم ، حيث تم إطلاق البالونات الخضراء والبيضاء في نفس التوقيت بجميع سجون وإصلاحيات المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية –الرئيسية منها والفرعية- إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الوطني، كما تم توزيع الهدايا التذكارية التي ترمز لهذه المناسبة على ذوي وأقارب النزلاء والنزيلات من قِبَلِ منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للسجون وذلك أثناء فترة زيارة الأهالي للنزلاء والنزيلات ، مما كان له بالغ الأثر على مشاعر الزوار والزائرات التي لم يستطيعوا كتمانها بل عبروا عنها ودعوا الله بكل محبةٍ وولاء أن يحفظ ولاة أمر هذا البلد الطاهر وأن يؤيدهم بعنايته وتوفيقه.

إضافةً إلى ذلك فقد استمرت الفعاليات والبرامج والمسابقات الوطنية التي تستهدف النزلاء والنزيلات داخل جميع الإصلاحيات والسجون بمتابعةٍ ودعم حثيثين من مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وجميع مديري السجون بالمناطق، ومديري السجون والإصلاحيات الفرعية،حيث وجه مدير عام السجون جميع إدارات السجون بالمناطق بمشاركة النزلاء فرحة اليوم الوطني.

و أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن المديرية العامة للسجون هيأت الأجواء المناسبة لذلك من خلال تزيين مباني السجون والإصلاحيات الرئيسية والفرعية بالألوان والشعارات الوطنية.

وقال الدكتور بن نحيت: إنه لمن المهم أن تحتفل المديرية العامة للسجون بهذه الذكرى التاريخية لمجدٍ تليدٍ بناه أسلافنا بعزيمة الرجال، وهمةٍ لم تعرف الفتور، ومن المهم أن نتذكر جميعاً اللبنات الأولى التي بنت هذا الوطن الغالي على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود –طيب الله ثراه- وأبناءه الذين آزروه وحملوا الراية من بعده، فكانت ثمرة هذا العمل الدؤوب والجهد المتواصل وطن قائدٌ مؤثرٌ شامخ له القِدحُ المُعَلَّى في زحمة الأُمَم.