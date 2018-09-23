فلكية جدة تكشف عن موعد أول بدر في خريف 2018

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد يوم الاثنين 24 سبتمبر 2018 أول قمر بدر خلال فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية .

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية أنه يطلق على أقرب قمر بدر إلى الاعتدال الخريفي تسمية قمر الحصاد طوال الليل حيث يضيء السماء من الغسق وحتى الفجر.

وتابع أن القمر سوف يصل لحظة الاكتمال صبيحة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر عند الساعة 5:52 صباحاً بتوقيت السعودية (2:52 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مدارة حول الارض.

وأكد ان الأقمار البدر قرب الاعتدال الخريفي تعتبر مميزة نظرا لان المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب يصنع زاوية ضيقة مع الافق عند غروب الشمس .