” الإسكان ” يعلق على فيديو إسقاط المتقاعدين من خدمات “سكني”

علي القحطاني (صدى):

علقت وزارة الإسكان، اليوم الأحد على مقطع فيديو جرى تداوله لأحد مستفيدي إسكان الطائف يتحدث فيه عن إسقاط المتقاعدين من خدمات ” سكني “.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم خلال سلسلة من التغريدات عبر ” تويتر “: ” أن برنامج سكني يقدم خدماته وخياراته السكنية لكافة المواطنين، بما في ذلك المتقاعدون والقريبون من التقاعد “.

واضاف: ” أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على توفير كافة الخيارات والبرامج السكنية لجميع فئات المجتمع، بما فيها فئة المتقاعدين، فهي من أهم الفئات التي نحرص على توفير التسهيلات والحلول المناسبة لها لتملك المسكن الملائم “.

وأكد أنه لا يمكن إسقاط حق أي مواطن مستحق للدعم السكني، وستتحقق الوزارة من تفاصيل الموضوع لاتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق المواطن صاحب المقطع المتداول.