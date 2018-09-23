” الكاتبة ليلي العامري ” تهنئ المملكة في اليوم الوطني الـ 88

عادل الحربي(صدى):

‏هنأت الكاتبة الإماراتية، ليلي العامري، المملكة وقادتها، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88، معبرة عن حبها لأهل المملكة ببعض العبارات.

وقالت ليلى العامري لـ ” صدى ” : المملكة العربية السعودية هي حضن العالم الإسلامي وحققت أهدافها الإستراتيجية في تبّني قضايا الأُمة الإسلامية مُرتكزة بحكمة قائدها الفذّ سلمان حفظه الله ودورها في تحقيق طُموحاتها .

‏وأضافت : وفي يومها الوطني يُسعدني أن أنقل أجمل العبارات لأهل المملكة وقادتها لأنها النبض الذي نعيشه والحضن الذي يحوينا.