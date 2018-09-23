اطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف بناءًا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الاسمري بأنه فور صدور مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية “وليست جنائية” ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، فقد بادرت المديرية العامة للسجون بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه، القاضية بسرعة تنفيذ الامر الكريم ، بتشكيل اللجان الرسمية المعنية بتنفيذ التوجيه الكريم لاستكمال إجراءات اطلاق سراح السجناء والسجينات الذين تنطبق عليهم ضوابط التوجيه الكريم بصورة عاجلة ، ورفع مدير عام السجون أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على اللفتة الملكية الحانية التي أتت على إثر الزيارة الكريمة التي قام بها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله واستجابة كريمة لمقترح سموه

، مضيفاً بأن الفرحة عمت السجناء ، المشمولين بهذه المكرمة ، وذويهم معبرين عن عميق شكرهم وأمتنانهم لهذه المكرمة الأبوية الحانية، وابتهلوا للمولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية لهذه البلاد درعا واقيا، مؤكدين بأن شعور القيادة الرشيدة بشعبها وتلمس احتياحاتهم وحرصهم الدائم على لم شمل الأسر وحفظ كرامتهم غير مستغرب عليهم يحفظهم الله جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة استقرارها وأمنها في ظل قيادتها الرشيدة.