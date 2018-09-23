بالفيديو.. رئيس الوحدة ونائبه يتراقصون مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق : وش أسوي في هالرئيس
نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد مقطع فيديو لرئيس نادي الوحدة ونائبه وهما يتفاعلان مع جماهير الفريق في مباراة الفريق مع الرائد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلق آل الشيخ على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : وش أسوي في هالرئيس ونائبه.
وش أسوي في هالرئيس ونائبه 😂😎 pic.twitter.com/uAb4vvoJSJ
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 23, 2018
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34470 ] نشر منذ 10 دقائق
مافيها شي يبوناصر
خل الناااس تستانس🤗🤗🤗