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  3. بالفيديو.. رئيس الوحدة ونائبه يتراقصون مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق : وش أسوي في هالرئيس

بالفيديو.. رئيس الوحدة ونائبه يتراقصون مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق : وش أسوي في هالرئيس

بالفيديو.. رئيس الوحدة ونائبه يتراقصون مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق : وش أسوي في هالرئيس
نواف السالم(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد مقطع فيديو لرئيس نادي الوحدة ونائبه وهما يتفاعلان مع جماهير الفريق في مباراة الفريق مع الرائد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق آل الشيخ على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا : وش أسوي في هالرئيس ونائبه.


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