حفل للتعري والخمور يثير موجة واسعة من الغضب بالأردن

عمان(صدى):

سادت حالة من الغضب بين المجتمع الأردني جراء إقامة حفل قلق في العاصمة الأردنية عمان منذ يومين جمع فئة الشباب القصر، بحفلة ماجنة تخلو من كافة أشكال المسؤولية.

وتفصيلا؛ قام مجموعة من الشباب السكارى بالتحرش بفتيات تواجدن في الحفل الذي أقيم في أحد المواقع الترفيهية على طريق مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، وفقد منظمي الحفل السيطرة على مجريات الحفل؛ الأمر الذي أثار فوضى عارمة.

وأثارت الواقعة موجه من الغضب والاستغراب من إقامة مثل تلك الحفلات الماجنة، متسائلين عن دور الجهات الرسمية بالسماح لإقامة ذلك النوع من الحفلات.

وبدوره وجه وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم الأحد، محافظ العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على الحفل، الذي أقيم في أحد المطاعم، يوم الجمعة الماضي؛ وذلك لمخالفته، وغلق المطعم.