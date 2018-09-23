جيسوس: استبعاد ” الشهراني وكاريلو ” عن مباراة الفتح

ماجد محمد(صدى):

أعلن ” جورجي جيسوس ” مدرب فريق الهلال، اليوم الأحد، عن استبعاد الثنائي ” ياسر الشهراني، وأندريه كاريلو ” من قائمته المغادرة إلى الأحساء، استعدادًا لمواجهة الفتح غدٍ الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بسبب عدم الجاهزية الكاملة للاعبين وفق تقارير المعد البدني ‏في النادي العاصمي.

وستغادر بعثة ” الهلال ” في التاسعة من مساء اليوم إلى المنطقة الشرقية على متن الطائرة الخاصة ببطل دوري الموسم الماضي.