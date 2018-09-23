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أنور قرقاش: موقف الإمارات ضد الإرهاب واضح واتهامات طهران لا أساس لها

أنور قرقاش: موقف الإمارات ضد الإرهاب واضح واتهامات طهران لا أساس لها
أبوظبي(صدى):

نشر الدكتور ” أنور قرقاش ” ، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نفي فيها المزاعم الإيرانية التي تشير إلى تورط الإمارات في هجوم الأهواز.

وقال ” قرقاش ” ، في تغريدته : ” التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي، موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح وإتهامات طهران لا أساس لها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة

مالك خاتمه خنت اصلك وفصلك الاعجمي
قرررررررررررررررررررررررر قش

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة

تتوقعون الامارات لها يد في الهجوم

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