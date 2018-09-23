أنور قرقاش: موقف الإمارات ضد الإرهاب واضح واتهامات طهران لا أساس لها
نشر الدكتور ” أنور قرقاش ” ، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نفي فيها المزاعم الإيرانية التي تشير إلى تورط الإمارات في هجوم الأهواز.
وقال ” قرقاش ” ، في تغريدته : ” التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي، موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح وإتهامات طهران لا أساس لها ” .
صالح المري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
مالك خاتمه خنت اصلك وفصلك الاعجمي
قرررررررررررررررررررررررر قش
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
تتوقعون الامارات لها يد في الهجوم