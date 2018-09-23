بالصور.. ولي العهد ومحمد بن زايد يجتمعان على مأدبة عشاء بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أظهرت صورة متداولة، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مأدبة عشاء في الطائف.

كما حضر العشاء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة ، وعددًا من الضيوف والمسؤولين في الخليج مساء أمس السبت.

ويذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حضر الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، حيث هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا النجاح المتميز.