خمسيني يغتصب ابنته وينقل إليها مرض الإيدز.. هكذا عاقبته المحكمة

عمان(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية بالإعدام شنقًا على أب خمسيني اغتصب ابنته التي تبلغ من العمر 12 عامًا، ونقل إليها مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب المقترن بفض البكارة، وهتك العرض مكرر 39 مرة.

وتفصيلا؛ أقدم أب مصاب بالإيدز على اغتصاب ابنته لأول مرة عندما كانت تبلغ 12 عامًا وفض بكارتها، وعندما علمت زوجته بالأمر وعد بعدم تكرار فعلته، ولكنه عاود الاعتداء الجنسي على ابنته مما أدى إلى هروبها من المنزل، وتقديم شكوى ضده لدى إدارة حماية الأسرة، وجرت الملاحقة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية على الفتاة التي تبلغ من العمر الآن 16 عامًا تبين أنه نقل إليها مرض الإيدز.

وكانت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية قد نقضت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي كانت أثارت الرأي العام، وقالت إن الطفلة ذكرت في شهادتها أنها أبلغت أمها وأعمامها وخالتها ودار جدها بأفعال والدها قبل عامين من الشكوى، وإنه كان على المحكمة الاستيضاح منها عن أسماء أعمامها الذين أخبرتهم واسم جدها الذي أخبرته هو أيضًا، ومن ثم ولضرورة الفصل في الدعوى.