خادم الحرمين الشريفين : نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز

عادل الحربي (صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، عن سعادته في اليوم الوطني الـ88، قائلًا الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين.

وقال االملك سلمان حفظه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه.