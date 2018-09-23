بالفيديو.. إثراء يحكي تاريخ المملكة في اليوم الوطني 88

علي القحطاني (صدى):

نشر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في الظهران، فيديو قصير يحكي قصة الإنسان والأرض وتعاقب فصول الحضارة والنماء المتطور، مرورا بالصحراء والنخل، والخير الوفير الذي تحويه مناطق السعودية الشاسعة، حتى اكتشاف النفط، وإسهام الملك عبدالعزيز في وضع بصماته الرائدة لوفير الخيرات التي امتدت 88 عاما.

وأبان الفيديو حكايات تعبيرية لقصة الملك عبدالعزيز، وأول بئر تم اكتشافها: ” بدا فصل جديد، طاقة منبعها الأرض، إلى طاقة تهز الأرض… “، جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88.

وجسد الفيديو عبر صوره عمق التعبير، واختصار الصورة المميزة وعرضها باحترافية، حيث أخذ طابع القصة لسهولة وصوله للمتلقي.