حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية واجزاء من وسط وشمال غرب المملكة.

كما توقعت الهيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية.

في حين يكون الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر