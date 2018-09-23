” المنطقة الجنوبية ” تقيم حفل بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية سعادة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري احتفلت قيادة المنطقة الجنوبية عصر هذا اليوم الأحد ١٣ / ١ / ١٤٤٠ هـ بانطلاق قافلة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكتنا الغالية وكانت نقطة البدء حديقة الأمير سلطان داخل مدينة الملك فيصل العسكرية حيث بدء الحفل بالقران الكريم ثم قصيدة شعريه بعد ذلك ألقى سعادة قائد المنطقة الجنوبية كلمة قدم فيها التهنئه باسم قواتنا المسلحه بالمنطقه الجنوبية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل رجال الوطن في يوم الوطن ثم أعلن انطلاق القافلة هذا وقد حضر الحفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقادة وحدات المنطقة الجنوبية و الوحدات المشاركة في القافلة وحملة الإعلام يتقدمهم علم المملكة العربية السعودية وفرقة الموسيقى و عدد كبير من ‏طلاب ‏مدارس الأبناء في مدينة الملك فيصل العسكرية والعربة الرئيسية للإحتفال من إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية وفرسان نادي ركوب الخيل وقد تجولت القافلة داخل مدينة الملك فيصل العسكرية بالأهازيج والاناشيد الوطنية اعتزاز بالدين وولاء للملك وانتما دائم للوطن.