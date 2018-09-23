بالصور.. بي إم دبليو تكشف عن ​ Z4 sDrive20i و sDrive30i بصورة رسمية

برلين(صدى):

عندما كشفت BMW عن الجيل الجديد من Z4 منذ شهر تقريباً في بيبل بيتش ، كشفت فقط عن أعلى الاصدارات M40i ، ولكن الشركة البافارية عادت أخيراً لتقديم تفاصيل حول اصدارات أخرى من السيارة وهي الاصدارات التي ستطرح في السوق الأمريكي . والبداية مع موديل Z4 M40i الذي سيباع في أوروبا بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بنزين بقوة 335 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر .

وفي الولايات المتحدة فالسيارة تتوفر بقوة 382 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر, أما الاصدارات الأقل من السيارة التي ستتوفر في السوق الأمريكي فتشمل موديلات مثل Z4 sDrive30i بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 255 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر. كما سيباع في أوروبا الاصدار القياسي Z4 sDrive20i بمحرك سعة 2 لتر بقوة 194 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر.

ويمكن لموديل Z4 sDrive20i التسارع الي 100 كم في الساعة في 6.6 ثانية والوصول الي سرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة وبالنسبة لموديل Drive30i فالتسارع سيكونف ي 5.4 ثانية وسرعته القصوى تبلغ 250 كم في الساعة والاصدار الأعلي M40i يتسارع في 4.5 ثانية .

وكل النسخ الثلاثة من السيارة المكشوفة بسقف مرن تأتي مجهزة بصورة حصرية بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ومن المقرر بدء مبيعات نسخة sDrive30 في الولايات المتحدة في مارس 2019 يتبعها موديلات M40i وفي أوروبا سيتم اطلاق الموديلات الثلاثة في مارس المقبل.