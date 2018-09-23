فيديو مؤثر لأب عثر على ابنه الهارب من سجن الأسد

دمشق(صدى):

استطاع والد أحد المعتقلين السابقين في سجون النظام السوري، العثور على ولده فكانت لحظات مؤثرة للغاية لا يمكن وصفها.

وأظهر مقطع فيديو المعتقل السابق ويدعى ” أحمد حمادة ” والذي تمكّن من الهرب من سجون النظام السوري، وقفز ليحتضن ويعانق والده ويقبّل يديه وقدميه، بعدما فوجئ بحضوره.

وبدا الوالد، متأثراً إلى أبعد الحدود، خاصة أن نحيب ابنه ملأ المكان، فأخذ هو الآخر بتقبيل يدي ابنه، حتى التي كانت إحداهما، مغطاة بقفّاز خاص يوضع للوقاية من مخاطر العمل.

يذكر أن أحمد حمادة المعتقل السابق في سجون النظام السوري، وهو من أهالي “سقبا” في ريف دمشق، والتي ولد فيها عام 1986. وكان من أوائل المتظاهرين على نظام الأسد، فاعتقله بتاريخ 8 يوليو عام 2012، وتعرّض لتعذيب شديد جسدي ونفسي، ثم تمكّن من الهرب، ومجموعة من رفاقه المعتقلين، بتاريخ 2 سبتمبر عام 2013.