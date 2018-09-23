” التعليم ” تعتمد إضافة مؤهل اخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد عن اعتماد إضافة مؤهل ” اخصائي نفسي ” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه قد تم بعد التنسيق مع الخدمة المدنية تضمينه دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.