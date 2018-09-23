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” التعليم ” تعتمد إضافة مؤهل اخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية

” التعليم ” تعتمد إضافة مؤهل اخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد عن اعتماد إضافة مؤهل ” اخصائي نفسي ” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه قد تم بعد التنسيق مع الخدمة المدنية تضمينه دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.


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