” التعليم ” تعتمد إضافة مؤهل اخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد عن اعتماد إضافة مؤهل ” اخصائي نفسي ” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه قد تم بعد التنسيق مع الخدمة المدنية تضمينه دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 44 دقيقة
جميل أنك تسمع الكلام ياسعادةالوزير
الأستفادة من الخبرات الخارجية في التعليم
أفضل حل ممكن🤗