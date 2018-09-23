بالصورة.. فضيحة وزير خارجية الدوحة تكشف حجم التطبيع القطري الإسرائيلي

طلال الضوي(صدى):

ظهر وزير خارجية قطر ” محمد بن عبد الرحمن ” خلال صورة تجمعه مع الحاخام اليهودي ” أفراهام مويال ” ، تكشف حجم التطبيع القطري الإسرائيلي.

جاء هذا اللقاء قبل أيام من افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وتنوعت أشكال التطبيع القطري مع تل أبيب ما بين استضافة قناة الجزيرة القطرية للمسؤولين الإسرائيليين على رأسهم ” أفيخاي أدرعي ” ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بجانب التطبيع القطري مع إسرائيل في الرياضة واستضافة الوفود الإسرائيلية الرياضية، بجانب تصريحات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، عبر قناة فرنسا 24، الذي أكد فيه ترحيب الدوحة بإسرائيل.

وكشفت الصورة المتداولة متانة العلاقة التي تربط بين الدوحة وتل أبيب، وإلى أي مدى صارت خيانة قطر للقضية الفلسطينية.