بلدية الأفلاج تسحب عينات من محطات الوقود للتأكد منها

علي القحطاني (صدى):

قامت بلدية الأفلاج، بسحب عينات من محطات الوقود بالمحافظة، قبل إرسالها للجهات ذات الاختصاص بمدينة الرياض؛ للتأكد من خلو الوقود من أي سوائل أخرى.

وجاء ذلك بعد أن ازدادت مخاوف الأهالي بالأفلاج من محطات الوقود بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بتصوير سبع قوارير صغيرة معبأة بوقود “بنزين 91” من عدد من محطات الوقود داخل المحافظة تبرز اختلاف ألوان الوقود بين “الأخضر الغامق والفاتح” رغم أن جميعها من نفس النوع.

وأعرب عدد من المواطنين عن غضبهم من الوضع الحالي لمحطات الوقود بالمحافظة، مطالبين الجهات المعنية بالمتابعة الدورية ومراقبة المحطات.