نائب رئيس الاتحاد يدعم النادي ب100 مليون ريال و3 لاعبين عالميين

ماجد محمد(صدى):

قال محيي الدين كامل الذي تولى اليوم مقعد نائب رئيس نادي الاتحاد، أنه سيدعم إدارة ناديه بمئة مليون ريال بواقع 25 مليونا في كل عام من الأعوام الأربعة، مبينا أن النادي يستحق الالتفاف حوله من كل محبيه.

وأضاف نائب رئيس نادي الاتحاد أن الفريق يحتاج الى تحسين وضعه في الدوري، وبطولة كأس الملك، وأن الخطوات المنتظرة الآن هي التعاقد مع مدرب عالمي، ولاعبين أو ثلاثة عالميين في الشتوية.

وأضاف “كامل” أنه يحتفظ بعلاقة صداقة مع رئيس الهيئة منذ سنوات طويلة جداً وان بينهم حوار شفاف ونقاش دائم، وأنه سيغادر الى نيويورك لإجراء مشاورات معه ووضع النقاط على الحروف لما فيه مصلحة الاتحاد وجماهيره.