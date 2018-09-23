فتاة تعرض طفلها للبيع على ” فيسبوك ” قبل ولادته
نشرت فتاة مصرية من محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى ” تبني طفل “، إعلان غريب وصادم قالت فيه : لو فيه حد حابب يتبنّى طفلا هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط.
وأضافت أن المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض، حيث تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان، لتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد.
وقام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج.
وأوضحت التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاما، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.
وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه على إحدى صفحات “فيسبوك”.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 2 ساعتين
شاهدت مقطع أمس
لطفل سوري في فيلم
طلع من البيت يركض
لقسم الشرطة
وصل عند الضابط
قال بدي أشتكي
قال الضابط تشتكي على مين يولدي؟
قال بدي أشتكي بابا وماما!
أستغرب الضابط
وليش تشتكي ابوك وأمك🤔
قال الطفل
لأنهم خلفوني!😐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11290 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستـــــعان .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31765 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يسخط علينا يبعيون ضناهم ودوا نفوسهم في داهيه دتم فيها تحليل حمض
الله يختار لها خيرته الصالحه ذولا من نسل فرعون
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 1 ساعة
راع الددسن
في خبر لمذيع يختتم النشرة بأبيات للأمير بدر بن عبدالمحسن
زاوية جميلة
والله جابها
وش راااايك😉
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 59 دقيقة
الزاوية هذي جميلة
أببدع فيها أنا وأياك للصباح
بشرط
ممنوع دخول البنات
لأني بخربها اليلة باالقصايد😉
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54557 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,