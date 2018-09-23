فتاة تعرض طفلها للبيع على ” فيسبوك ” قبل ولادته

القاهرة(صدى):

نشرت فتاة مصرية من محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى ” تبني طفل “، إعلان غريب وصادم قالت فيه : لو فيه حد حابب يتبنّى طفلا هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط.

وأضافت أن المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض، حيث تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان، لتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد.

وقام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج.

وأوضحت التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاما، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه على إحدى صفحات “فيسبوك”.