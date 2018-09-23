الإعلان عن فترة غياب مهند عسيري عن الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الأهلي، عن مدة غياب مهاجمه وهدافه مهند عسيري، لافتًا إلى أنه يحتاج من يومين إلى 5 أيام، قبل العودة لتدريبات فريقه.

وقال الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” الفحوصات الطبية التي خضع لها مهند عسيري أكدت تعرضه لكدمة حادة أسفل الظهر. ”

وسقط مهند عسيري خلال كرة مشتركة مع حارس الحزم في مباراة الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث تلقى العلاج وواصل خوض المباراة، قبل أن يسقط بمفرده، ويترك الملعب.