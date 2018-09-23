مدير جوازات الرياض يرفع التبريكات لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني ال88

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، باسمه واسم منسوبي جوازات منطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، ولجنودنا البواسل في الحد الجنوبي وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين .

وذكر السحيباني بأن الاحتفال باليوم الوطني الذي يعد أغلى ذكرى لملحمة توحيد وطننا الذي أرسى قواعده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه و رسخ فيها العدل وحكمها بكتاب الله و سنة نبيه ﷺ وّوحد صفها و جمع كلمتها من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ونقلها بعد توفيق الله الى الاستقرار والأمن والرخاء.

وعزز نهجها ابناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله وادام عزهما.

والجميع في بلادنا يعلم كم بقيت صامدة شامخة رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها من جميع نواحيها السياسية والأمنية والاقتصادية وبعد توفيق الله ثم بتوجيهات ولاة امرنا تحققت التنمية ودامت وحدتها وتعزز الأمن والاستقرار، وها نحن اليوم نشاهد بلادنا تواصل مسيرتها في النهضة من خلال رؤية 2030م، وما تهدف إليه من تطورات تنموية شاملة تعزز من اقتصادها الوطني لتستمر في الرخاء والنماء وتدفع بمملكتنا الغالية لمكانة عالمية مؤثرة ومرموقة تضاف إلى ما حققته، مما جعلها في مصاف الدول العشرين.

داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا ويحفظ مقدساتنا الإسلامية التي شرّف الله مملكتنا برعايتها وخدمة قاصديها من انحاء العالم وان يديم على بلادنا الأمن والأمان إنه سميع مجيب الدعاء .

ختاماً ادعو الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أيدهما الله بنصره وتوفيقه وسدد على طريق الخير خطاهما وان ينصر جنودنا البواسل الذين يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن هذا الوطن ومقدساته ويعلي راية التوحيد خفاقة دائماً وابداً.