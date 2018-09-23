بالفيديو.. سيدة تنتقم من زوجها وعشيقته بالضرب وتفضحهما أمام الناس

مكسيكو(صدى):

تمكنت سيدة من ضبط زوجها برفقة عشيقته في مطعم بالمكسيك؛ حيث قامت بالانتقام منهما على طريقتها الخاصة؛ الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين.

وأظهر مقطع فيديو، الزوجة وهي توجه صفعة قوية إلى زوجها الذي لم يستطع أن يتفوه ببنت شفة أمامها، كما أقدمت على شد شعر العشيقة بمنتهى العنف، وذلك أمام كل الموجودين، ما دفع أحد العاملين بالمكان إلى تخليص عشيقته من بين يديها.