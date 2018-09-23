الكلية التقنية بالمذنب تقدم صيانة مجانية لسيارات أبناء شهداء الواجب والمرابطين

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الكلية التقنية بالمذنب مبادرة إنسانية بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة تتمثل بتقديم صيانة مجانية لسيارات ومنازل أبناء شهداء الواجب والمرابطين لمدة أسبوع بدءاً من اليوم الأحد 23 سبتمبر.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي الطليحي أن هذه المبادرة تنطلق من المسؤولية الاجتماعية للكلية، وخدمة لأبناء وأسر جنودنا البواسل الذين استشهدوا في ميدان الشرف والرفعة دفاعاً عن الوطن الغالي، وأبناء المرابطين في الحد الجنوبي.

وأضاف أن هذه المبادرة تُعد أقل واجبٍ تجاه هذه الفئة الغالية من أبطال الوطن ووفاء لهم، كما أنها تندرج في برامج مشاركة الكلية في احتفائية الوطن بيومه الوطني.