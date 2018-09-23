” مجمع الأمل ” يعلن عن بدء عمل العيادات الخارجية واستقبال المراجعين اليوم الاثنين

أقام مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض برامج وفعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقد افتتح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني الفعاليات المخصصة للمرضى (الرجال) خلال احتفال أقيم في مركز الشيخ إبراهيم آل إبراهيم للترفيه الرجال بحضور نائب المدير التنفيذي المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان والمساعد للخدمات الطبية الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المكلفين بالعمل خلال اليوم الوطني، وبمشاركة فريق “اترك أثر” التطوعي.

وفي بداية الحفل رفع الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن موظفي المجمع والمرضى، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أنها مناسبة يستحضر فيها الجميع مواطن الفخر والعز، والجهود التي بذلت لتحقيق ما وصلنا إليه من تطور وتقدم، سائلا الله العلي القدير أن يديم نعمه الكثيرة على هذا الوطن وحكومته وأهله، وقدم شكره وتقديره للإدارات المشرفة على البرامج وتضمنت التأهيل الطبي والأنشطة والعلاقات والإعلام الصحي وخدمات التمريض والتغذية والأمن.

وقد تضمنت الفعاليات التي انطلقت بعد النشيد الوطني عرض فيلم وثائقي عن توحيد المملكة، كما قدم المنشد الموظف بالمجمع عبدالعزيز آل سفران عملا وطنيا فنيا بهذه المناسبة تفاعل معه الحضور، إضافة لأركان للرسم واستعراض تاريخي لتطور العلم السعودي، ومسابقات ثقافية للمرضى، وركن شعبي، وخلال الحفل تم توزيع الحلويات على المرضى وتكريم فريق اترك أثر التطوعي لجهودهم.

بعد ذلك قام المدير التنفيذي للمجمع ومرافقيه بافتتاح (المسبح) الذي تم تأهيله لخدمة المرضى واستضافة البرامج والمسابقات الرياضية والترفيهية والبرامج التأهيلية للنزلاء، حيث تم إعداد سياسات والخطط للاستفادة منه، مع مراعاة طبيعة المرضى والبرامج المقدمة لهم.

كما افتتحت رئيسة الأقسام النسائية بالمجمع الدكتورة عيشة قفاص الفعاليات المقامة للنزيلات والذي أقيم بمبنى التأهيل النسائي، وتضمنت عروض فيديو وألعابا شعبية ومسابقات ثقافية وطنية بمشاركة أسر المرضى ومعرض مصغر بعنوان (مبادرتي الفنية لوطني) وركن شعبي بمشاركة مراجعات التأهيل.

من جانبه أعلن مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور حسن الشهري أن العيادات الخارجية بالمجمع ستعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى ولبدء استقبال الحالات التي لديها مواعيد في العيادات الخارجية (النفسية والإدمان) خلال يوم الاثنين بعد صدور الأمر الملكي بتمديد إجازة اليوم الوطني.