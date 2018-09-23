وزير العمل يؤكد: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، أن الأمر الملكي القاضي بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد يشمل العاملين في القطاع الخاص.
وقال ” الراجحي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنفيذًا للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضا العاملين في القطاع الخاص “.
وكان وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد إجازة اليوم الوطني، وذلك ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، في الوقت الذي طالب فيه موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة.
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دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلحهم موظفين القطاع الخاص
يقارنون أنفسهم
بموظفين القطاعات الحكومية
بعدين الدعوى كلها يوم!!!!!
شالوم[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة
أبن الشحات .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31765 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله اول مره اعرف ان ذا وزير العمل من طثر التصريحات لابا الخيل جسلته هو الوزير
القطاع الخاص من حقهم ان يحصلوا على اجازه زي الباقين
ام عبودي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 34 دقيقة
قاهرهم القطاع الخاص بنظرك مو بشر مثلك والا عشانك موظف حكومي شايف نفسك ترا من عاب ابتلى ممكن تصير لك بكره مشكله بعملك وترجع للقطاع الخاص
ولعلمك كثير مايبون القطاع الخاص لكن ظروف المعيشه اجبرتهم ولأن بعض الوظائف الحكوميه لها طول محدد ولها فحص نظر ولها شهادات مو كل الناس نفس ظروفك مأخذها طقطقه في كل تعليق عليهم
هم سعوديين مثلك ولهم قيمتهم أما حارس بنك او موظف استقبال أو بمصنع لهم دور بالمجتمع ولكن حقوقهم مهضومه شويه
ماادري هالكلام يكفيك أو تبي اكثر يا الحكومي !!!
دااااام عزك ياوطن💚🇸🇦💚قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 30 دقيقة
خلاص ولايهمكم
نكلمهم يخلون الاجازة 88يوم🤪
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 14 دقيقة
الدعوى كلها يوم في السنة
ياأخوان صلو على نبيكم
القطاع الحكومي يتبعون تعب غير طبيعي
وفي أمور مايخالف إذا تأخرت يوم أويومين
ملحوق عليها
القطاع الخاص لو توقف فترة توقفت أشياء كثيرة
فكروا بعقولكم
لاتفكرون بعواطفكم
اليوم مدى علشان حريق بسيط
تعطلت كل صرافات العالم
سحب كاش مافيه
كل كلامكم عن الأجازات ومتى تبدأ ومتى تنتهي
حاسبين حساب حتى الأجازات للسنين القادمة
باالدقيقة
أجازة الصيفية توها أنتهت وحسيت أنها
أطول أجازة مرت علي
وبرضو قبل تبدأ الدراسة
مطالبات وهاشتاق بتمديد الأجازة
وش فيكم أنتوا
الشباب في الحد الجنوبي يدافعون عن وطنكم
وكل يوم شهداء
ماقالوا نبي أجازة
باالله خلاص
قفلوا الموضوع
أنا لافرضت قانون ولا الزمت برأي
رأيي وقلته
ولكم حرية أرائكم
كلن يبدي مافي خاطره
سلام.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34460 ] نشر منذ 8 دقائق
موظفين القطاع الحكومي
ليل ونهار يشتغلون
متى ماناداهم الواجب
الا وهم حاضرين
في رمضان في عز النهار وحرارةالشمس وصايمين
في الحج الحرارة توصل لأعلى مستوياتها
والزحام
وحجاج
وزعلانين ياالقطاع الخاص🤔