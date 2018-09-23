وزير العمل يؤكد: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، أن الأمر الملكي القاضي بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وقال ” الراجحي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنفيذًا للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضا العاملين في القطاع الخاص “.

وكان وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد إجازة اليوم الوطني، وذلك ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، في الوقت الذي طالب فيه موظفو القطاع الخاص يطالبون بمساواتهم مع موظفي الدولة.

اقرأ أيضًا